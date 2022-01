Riviera Basket Wheelchair Rimini esce sconfitta all’esordio dall’insidioso Palacordoni di Rieti dove i padroni di casa si sono imposti con uno scarto di 15 punti nella seconda giornata di campionato 2021/22.

Sospinti dai lusinghieri e graditissimi sostegni del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dell’Assessore allo Sport Moreno Maresi nonché da tutta la stampa sportiva sia cartacea sia web che hanno dato tanto risalto al basket in carrozzina e che giocatori e società ringraziano con tutto il cuore, i ragazzi sono entrati in campo con entusiasmo e determinazione decisi a far bella figura.

Il sostanziale equilibrio iniziale (13-11 al primo quarto) che ha fatto ben sperare, si è rapidamente rotto nella parte centrale della gara quando la NPIC Rieti, trascinata da Kevin Giustino, capace di segnare da ogni parte del campo comprese due triple, ha preso il largo con un +12 a metà gara che è salito +19 alla fine del terzo quarto.

Anche se sembrava chiusa Rimini non ha ceduto ed impegnandosi senza mai demordere ha reagito recuperando fino al -10 prima di cedere definitivamente ai più forti avversari. Riviera Basket non ha trovato il modo di arginare la precisione di K.Giustino i cui 23 punti hanno tenuto la bilancia costantemente orientata verso i colori di casa che hanno meritato la vittoria e si insediano al primo posto della classifica provvisoria.

La formazione riminese che, almeno per il momento, non dispone di un realizzatore seriale sa bene che prima di tutto serve maggiore concentrazione difensiva per evitare di veder sfuggire gli avversari nelle fasi calde della gara per potersela giocare fino all’ultima goccia di sudore nel punto a punto finale.

Ora si profila un mese di febbraio lontano dal parquet casalingo in attesa del recupero contro Asinara. Riviera Basket Wheelchair Rimini c’è e lo dimostrerà.

Nuova Pallacanestro In Carrozzina Rieti – Riviera Basket Rimini: 61-46

1°Q: 13-11; 2°Q: 34-22 (21-11); 3°Q: 50-31 (16-9); Finale 61-42 (11-15)

Nuova Pallacanestro In Carrozzina Rieti: Acciarino 4, Giustino 23, Scagnoli 9, Ademola 6, Faye 7, Jaouhari, Cimarelli 10, Donnarumma 2. All. Scagnoli.

Riviera Basket Rimini: Loperfido 13, Acquarelli 5, Raik, Pozzato, Martinini 10, Storoni 6, Rossi 2, Venzon 4, Gardini, Molaro 6. All. Loperfido.