Basket, Una grande Rivierabanca espugna il PalaRuggi

RivieraBanca Basket Rimini vince il derby. Super vittoria per i biancorossi che sbancano il PalaRuggi di Imola nel derby dell'ottava giornata con una prestazione maiuscola, superando l'Andrea Costa Imola, conquistando due punti importantissimi per la classifica che ora li vede al sesto posto a pari punti (10) con Senigallia.

Inizio di grande equilibrio con entrambe le squadre che imprimono subito un ritmo alto alla partita: Rimini manda a segno tutto il suo quintetto base mentre i padroni di casa si affidano a Cusenza e Trapani (11-10 al 7'), poi Imola trova un mini allungo sul finire di primo quarto grazie ai canestri di Trentin e Cusenza (19-15). Nel secondo quarto è RivieraBanca a partire forte con un parziale di 9-0, l'Andrea Costa accorcia con Vigori e Carnovali ma i biancorossi ri-allungano con Masciadri (23-28 al 15'); i padroni di casa reagiscono e costringono Ferrari al timeout dopo la tripla di Trapani ed il canestro di Calabrese (28-28 al 17'). Tre volte Masciadri riportano avanti Rimini, Carnovali però non ci sta e risponde a tono prima dei liberi di Trentin e Rivali che chiudono il primo tempo in parità (35-35).

Al rientro dagli spogliatoi la partita sale ulteriormente di colpi: Imola punisce da tre punti a ripetizione con Carnovali, Cusenza e Trentin, ma i biancorossi replicano con Saccaggi ed il solito Masciadri che firmano il pareggio prima della bomba del vantaggio di capitan Rinaldi (47-50 al 25'); Imola risale la china con Calabrese, ma le triple di Bedetti e Scarponi lanciano RivieraBanca verso il vantaggio di fine terzo quarto (56-60). L'Andrea Costa si porta sul -1 con la tripla di Carnovali in apertura di ultimo quarto, ma Rimini non si fa sorprendere e replica con un parziale di 9-0 per la doppia cifra di vantaggio (61-71 al 35'). I biancorossi travolgono di energia gli avversari: Tassinari segna 5 punti in fila costringendo Grandi al timeout (63-77 al 37'), mentre il fade away di Masciadri ed il canestro con fallo di Bedetti fanno +16 Rimini (65-81 al 38') che mette definitivamente in ghiaccio il risultato finale.

Andrea Costa Imola - RivieraBanca Basket Rimini 71-88 (19-15, 16-20, 21-25, 15-28)

Andrea Costa Imola: Kevin Cusenza 13 (3/3, 2/5), Tommaso Carnovali 13 (1/3, 3/10), Carlo Trentin 12 (3/6, 1/1), Nicola Calabrese 8 (4/5, 0/0), Emanuele Trapani 8 (2/3, 1/2), Luca Fazzi 8 (3/5, 0/2), William luca Wiltshire 5 (2/3, 0/2), Alessandro Vigori 4 (2/6, 0/1), Nunzio Corcelli 0 (0/2, 0/2), Giacomo Guidi 0 (0/0, 0/0), Matteo Fussi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Kevin Cusenza 8) - Assist: 8 (Emanuele Trapani 3)

RivieraBanca Basket Rimini: Stefano Masciadri 18 (8/10, 0/5), Andrea Tassinari 17 (5/7, 2/6), Francesco Bedetti 13 (4/5, 1/4), Andrea Saccaggi 10 (5/5, 0/4), Eugenio Rivali 9 (1/4, 2/4), Marco Arrigoni 8 (3/8, 0/0), Alessandro Scarponi 6 (0/0, 2/3), Tommaso Rinaldi 5 (1/4, 1/1), Borislav georgiev Mladenov 2 (1/1, 0/0), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Amati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Marco Arrigoni 10) - Assist: 13 (Andrea Tassinari 6)