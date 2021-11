Rivierabanca Rimini, tris di vittorie per le giovanili

Tre vittorie per le giovanili della Riiverabanca Rimini nell'ultimo turno dei rispettivi campionati.

U19

ASD Polisportiva Pontevecchio–ANGELS/RBR 49-62 (10-13; 21-35; 37-51)

Pontevecchio: Malaguti, Lusignani 6, Presti 6, Trepiccione 10, Costantini 11, Secchiaroli 4, Premoli Garuti 5, Lambertini, Perini 4, Antonetti 3. All: Rota, Patuelli.

Santarcangelo: Amati 6, Carletti 7, Mancini, Mulazzani 3, Scarponi 14, Panzavolta 4, Buzzone 3, Pasquarella, Fabiani 9, Karpuzi, Rossi 8, James 8. All: Ferrari, Brugè.

Si chiude con una vittoria, sul difficile campo della Polisportiva Pontevecchio, la prima trasferta stagionale per i ragazzi dell’U19 di Santarcangelo, guidati da coach Ferrari

Pronti via e i clementini mettono subito la testa avanti, grazie al lavoro sotto le plance di James e Fabiani, autori entrambi di una doppia cifra a rimbalzo (rispettivamente 14 e 12). Pontevecchio è un campo difficile e i bolognesi grazie a Trepiccione e Costantini restano francobollati a Santarcangelo.

Nel secondo periodo arriva l’allungo degli Angels, grazie ad una buona prova corale in difesa, limitando i padroni di casa a soli 21 punti nei primi 20 minuti di gioco.

Il ritorno in campo sorride ai clementini, che con determinazione portano a casa un mini break di 5-0. Pontevecchio non è mai del tutto doma, e risponde pareggiando il parziale del periodo.

Nell’ultima frazione i romagnoli riescono a mantenere lontana Pontevecchio, grazie anche all’ottimo contributo di tutti e dodici i ragazzi in canotta giallo-blu.

Terzo foglio rosa per gli Angels U19, che lunedì prossimo saranno ospiti della Polisportiva Cesenatico.

U16

Rbr/Stella - VIS 2008 Ferrara 102-97 (17-24; 43-46; 74-74)

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Maghelli, che portano a casa un match non adatto ai deboli di cuore.

Ferrara mette in mostra sin dall’inizio la sua fisicità, prevalendo a rimbalzo offensivo e garantendosi secondi possessi.

I riminesi partono un po’ contratti e faticano ad entrare in partita, ma nonostante questo riescono a rimanere in scia degli avversari. 17-24 al 10’.

Gli ospiti provano più volte l’allungo toccando in diverse occasioni la doppia cifra di vantaggio.

Rimini non molla e affidandosi ad una maggiore attenzione difensiva ricuce il gap.

Si arriva all’intervallo lungo sul +3 Vis.

Il terzo periodo prosegue sulla falsariga del precedente e l’equilibrio regna in campo.

Baschetti infila una bomba sulla sirena e porta tutti a giocarsi la gara nell’ultimo quarto sul 74 pari.

Le due squadre continuano a darsi battaglia rispondendo colpo su colpo ma sono i ferraresi a prendere le redini del gioco toccando il +10 al 35’ (87-97).

Partita finita? NO.

Un’incredibile reazione dei riminesi travolge Ferrara come un uragano. 10-0 di parziale e pareggio a quota 97 grazie alla tripla di Osti a una manciata di secondi dal termine.

La successiva difesa della Stella è da incorniciare e si conclude con una palla recuperata. Ferrara è costretta al fallo e manda in lunetta Baschetti che fa 1/2. 98-97 a 6” dalla sirena finale.

Gli ospiti disegnano la rimessa per costruire l’ultimo tiro ma un’altra incredibile difesa riminese fa commettere infrazione di 5 secondi agli avversari.

La VIS manda di nuovo Baschetti in lunetta che chiude il match con un 4/4 nelle successive due azioni.

Finisce 102-97 in favore dell’Rbr/Stella.

Tabellino: Pivetti , Baschetti 46, Pecci 6, Di Giacomo 19, Ronchi, Osti 5, Della Bartola , Tosi 3, Marsili 6, Innocenti 17, Pagliarani , Pergolini. All.: Maghelli. Ass.: Brienza

U15

Altra grande vittoria per l'u15 IBR/RBR valida per la 3° giornata di campionato.

Una non buona partenza per gli Warriors nel primo quarto, costringe coach Gollinucci a chiamare timeout. Dal ritorno del timeout la squadra ospite torna in campo con tanta grinta e voglia di difendere con grande intensità e prova a fare un primo piccolo allungo sulla squadra di casa. Il primo quarto si conclude 15-21. Nel secondo quarto gli Warriors sfoggiano un'ottima difesa di squadra, che insieme a delle ottime trame offensive, permettono di chiudere il primo tempo sul +20 (24-44). Nel secondo tempo la "musica" non cambia. La partita si conclude 40-77 per gli Warriors.

Da evidenziare a fine partita i 59 rimbalzi totali (10 Amaroli, 10 De Gregori, 8 Amati, 8 Valmaggi, 5 Frisoni, 5 Toni, 4 Casadei, 4 Sabbioni, 3 Curci, 1 Lisi, 1 Pennisi) e la doppia-doppia di Amaroli con 14 punti e 10 rimbalzi.

Prossima partita sabato 20 novembre alle 16.30 alla palestra Carim contro Faenza Basket Project.

Basket Riccione-IBR/RBR 40-77 (15-21;24-44;34-63)

Tabellino: Amaroli 14, Amati 12, Curci 2, De Gregori 7, Frisoni 10, Lisi 4, Pennisi, Casadei 2, Toni, Valmaggi 20, Zoffoli, Sabbioni 6. All.: Gollinucci Ass.: Miriello