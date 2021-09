Sconfitto dal UEB Cividale il RivieraBanca Basket conclude il torneo di Lignano al secondo posto

RivieraBanca Basket Rimini conclude il suo torneo di Lignano Sabbiadoro al secondo posto dopo una bellissima partita giocata contro la UEB Cividale, decisa solamente nell'ultimo quarto dopo 30' di equilibrio. I nostri Heroes, nonostante la stanchezza dovuta al periodo di preparazione che si è un po' fatta sentire sul finale di partita, hanno espresso a tratti un ottimo gioco e possono tornare a Rimini con fiducia e buone sensazioni. Dalla prossima settimana si comincia a pensare alle competizioni ufficiale, con l'esordio in Supercoppa che ci aspetta sabato 11 settembre alle ore 19 presso il nostro PalaFlaminio contro Sutor Montegranaro, quarti di finale del gruppo B. Nei prossimi giorni vi daremo tutte le info sui biglietti e come vederci.

"Le sensazioni sono buone - ha commentato Coach Mattia Ferrari - bisogna fare i complimenti a Cividale che ha giocato una partita fino in fondo più intensa della nostra: possono vivere il ritorno di 7/10 giocatori della scorsa stagione ed hanno degli automatismi collaudati, è una squadra molto ben allenata che ci ha messo a dura prova. Noi abbiamo retto per tre quarti, negli ultimi 10' eravamo in difficoltà per l'infortunio di Masciadri e c'era una scelta già detta di fare rotazioni con minutaggi contingentati. Sono molto contento, abbiamo fatto un'esperienza molto formativa di quattro giorni con due di torneo, utile per una squadra nuova che sta imparando a stare insieme. I risultati del precampionato lasciano il tempo che trovano perchè siamo dentro una strada che ci deve portare ad essere pronti per il campionato". Arriviamo quindi alla settimana dell'esordio in Supercoppa con le giuste motivazioni dopo questa kermesse a Lignano Sabbiadoro: "Non ho dubbi, questa è una squadra fatta di bravi ragazzi: sarà la settimana di una squadra che vuole crescere e migliorare. Voglio ringraziare i nostri tre tifosi che da Rimini sono venuti a sostenerci, ci ha fatto infinitamente piacere."