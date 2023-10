Serie D, esordio sfortunato per Riolfo sulla panchina dello United Riccione

La prima di Riolfo sulla panchina del Riccione coincide con una sconfitta interna contro l'Avezzano per 1-2. Partono bene i biancazzurri, dopo solo 6 minuti infatti Ferrara segna l'ennesima rete e sblocca la partita. Poi dopo Tonelli colpisce il palo e per lo United Riccione sembra esserci anche un calcio di rigore che Niccolai sceglie di non fischiare.

La partita apparentemente in discesa si complica però dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa quando Senesi dalla distanza trova il pari. Meno di 5 minuti e Forte firma il sorpasso. Lo United Riccione non riesce a rimettere la partita sul proprio binario e le iniziative di Riolfo non sortiscono effetti. Finisce con l'Avezzano che sbanca Riccione e infligge una sconfitta ai biancazzurri.

Tabellino

UNITED RICCIONE AVEZZANO 1-2

UNITED RICCIONE (4312):

Bracaj; Pichierri, Syku, Ndoj (31'st Djuric), Pellacani (37'st Ventola); Colistra (31'st Mesisca), Callegaro (20'st Kyeremateng), Matteucci (26' Ramires; Tonelli; Ferrara, Tiganj.

A disp.: Sparaventi, Scalini, Carpentieri, Filì.

All.: Riolfo

AVEZZANO (433):

Brusca, Ferrani, Pinelli, Lapenna (1'st Robetri), Cattaneo, Costa (22'st Marzuilio) Ferreira, Senesi (28'st Bolo), Verna, Golia, De Almeida (22'st Filippini), Forte (41'st Luciani).

A disp.: Cultraro, De Lorenzo, Montecolle, Angelilli.

All.: Ferazzoli.

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Ammoniti: Tonelli, Costa, De Almeida.

Marcatori: 6' Ferrara, 56' Senesi, 60' Forte.