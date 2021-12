Il Cattolica sceglie Bardi come successore di Lilli

La società Cattolica Calcio 1923 S.G comunica che Attilio Bardi è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Raccoglie l'eredità di Simone Lilli, esonerato dopo lo 0-6 interno con l'Arzignano. Mister Bardi vanta una lunga carriera tra Serie D e serie C2 ed ha allenato, tra le altre, Forlì ed Imolese Calcio. Bardi guiderà la seduta di allenamento di mercoledì e sarà in panchina per la prossima gara in programma sabato 4 Dicembre alle ore 15:00, Adriese vs Cattolica Calcio 1923 S.G.