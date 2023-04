Eccellenza, il Cattolica ribalta lo svantaggio e strappa i 3 punti al Sanpaimola

Il Cattolica batte a domicilio il Sanpaimola ed evita, almeno per il momento, la retrocessione diretta. Dopo essere passati in svantaggio, i giallorossi la ribaltano completamente e vincono 3-1 grazie alla doppietta di Docente e il gol nel recupero di Lo Bianco.

La partita

Pronti via e Fisconi ci mette 40 secondi per firmare la prima prodezza con un tocco pregevole in rovesciata nell’area piccola, ma la palla si schianta all’incrocio dei pali. La partenza del Sanpaimola è furiosa e la seconda palla gol arriva al 1’30” con Raffuzzi che pesca Bonavita in area con un cross calibrato, ma il bomber si fa neutralizzare il tiro da Moscatelli. Al 5’ la rete di Bonavita che scatta in profondità su lancio lungo di Derjai, viene annullata per un fuorigioco millimetrico. All’8’ la prima folata degli ospiti con Ziroli che conclude fuori una buona azione corale. E al 10’ Lofiego si supera su ottima conclusione volante dal dischetto di Docente. Al 13’ un rilancio coi piedi di Lofiego si trasforma in assist per Fisconi che sullo scatto brucia il difensore diretto e supera Moscatelli in uscita con un bel sinistro (1-0). Dopo il primo quarto d’ora di spettacolo, le squadre abbassano leggermente il ritmo ed il gioco si cristallizza a metà campo, fino al tiro improvviso dal limite dell’area di M.Alessandrini che sorvola la traversa. Al 40’ un fallo di mano in area su calcio d’angolo viene tradotto in rigore dall’arbitro, ma Lofiego effettuo un’altra prodezza sul potente tiro dal dischetto di Docente, stendendosi in tuffo a mezz’aria sulla sinistra. Il pericolo scampato per il Sanpaimola, però, è solo l’indizio dell’imminente pareggio ospite: al 44’ un assist filtrante illuminante di Coppola mette Docente di nuovo a tu per tu con Lofiego che nulla può, questa volta. E’ il pareggio 1-1 con cui si arriva all’intervallo.

Nella ripresa parte più deciso il Cattolica che si fa vedere un paio di volte in area, senza però concludere nulla di particolare, mentre il Sanpaimola pare voler gestire il punteggio e controllare il gioco a centrocampo, con Derjai che, al 31’, cerca di convertire in gol un passaggio in mischia di Bonavita, ma è ribattuto da un difensore: sugli sviluppi dell’azione, Raffuzzi è preciso nel cross sul secondo palo dove pesca la testa di Succi che solo una prodezza di Moscatelli respinge. Mentre l’equilibrio in campo pare indicare il pareggio come risultato più giusto e consono allo sviluppo del match, arriva la doccia fredda per il Sanpaimola a 10’ dalla fine: tutti gli attaccanti ospiti la toccano, con l’azione avviata da Coppola sulla propria trequarti campo con l’appoggio a Palumbo che alza il lancio sulla sinistra per Ziroli che scatta sul filo del fuorigioco per raggiungere il fondo da dove trova, con un preciso rasoterra, Docente che segna a due passi dalla porta. E’ il 2-1 che dà nuovi stimoli alla stagione del Cattolica e offre qualche rimpianto ai padroni di casa.

Ma non finisce qui: al 3’ di recupero, Raffuzzi cerca Bonavita in area, con un tocco di prima, ma il bomber (che chiede il rigore) non controlla: il Cattolica non perde tempo e trasforma l’azione da difensiva ad offensiva con il lancio lungo per il giovane Lo Bianco che scambia con Ziroli prima di appoggiare in rete sull’uscita di Lofiego. E’ il 3-1 per il Cattolica che chiude i conti.

Tabellino

SANPAIMOLA-CATTOLICA 1-3 (1-1)

Reti: 13’ Fisconi (S), 44’ Docente (C), 80’ Docente (C), 93’ Lo Bianco (C)

Sanpaimola: Lofiego, Landini, Raffuzzi, M.Alessandrini (75’ Mazza), Derjai, Succi, Gasparri (46’ Turrini), Scala (52’ A.El Bouhali), Bonavita, Sabbioni (82’ Viola), Fisconi (72’ Carbone). A disp: Baldani, Graci, Ozuni. All: Orecchia

Cattolica: Moscatelli, Porcelli, Togni (34’ Palumbo), Cuomo, Valeriani, Monetto, Mastrogiacomo (46’ Pantaleone), Lo Bianco, Docente, Coppola, Ziroli. A disp: Mariani, Miletta, Medici, Mariotti, Tine, D’Andrade. All: Pessina

Arbitro: Sig. Lelli di Cesena (Fc)