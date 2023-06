Calcio, il Cattolica rinnova il proprio scudetto in occasione del centenario

In occasione del centenario dalla fondazione, il Cattolica Calcio 1923 si rifà il look con uno scudetto celebrativo per rendere omaggio alla propria storia e alla propria città. Al centro del logo la frase latina "In hoc signo vinces", dal significato letterale "in (sotto) questo segno vincerai". I giallorossi si apprestano a disputare il campionato di Promozione, dopo le due retrocessioni consecutive prima dalla D, poi la più recente chiudendo al terz'ultimo posto nel girone B di Eccellenza.