Un altro giovane del Rimini passa al Cattolica, Mengucci è giallorosso

Il Cattolica tessera un altro giovane proveniente dal Rimini. Dopo Mattia Aprea, a vestire giallorosso con la formula del prestito è il difensore mancino classe 2003 Pietro Mengucci, che lo scorso anno ha debuttato in serie D coi biancorossi. In casa Cattolica fino a venerdì, giorno in cui chiuderanno le liste, non si effettueranno altre operazioni né in entrata né in uscita. Eventualmente se ne riparlerà nella prossima sessione di mercato a dicembre.