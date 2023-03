Calcio, il Cattolica tessera il difensore e centrocampista Luca Valeriani

Il Cattolica comunica di avere perfezionato il tesseramento del calciatore Luca Valeriani, classe 1991. Valeriani, protagonista della promozione in serie D con il Riccione nella scorsa stagione ed ex Rimini, ha ricoperto negli ultimi anni sia il ruolo di difensore che quello di centrocampista. Il presidente Cervellieri commenta così il nuovo acquisto: “Un ennesimo sforzo per cercare di raggiungere i play-out e mantenere la categoria che tutta Cattolica merita. Ben arrivato, Luca!”.