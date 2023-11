Coppa Italia, definiti giorno e orario del derby tra Cesena e Rimini

Squadra in casa

Squadra in casa Cesena

L'ottavo di finale di Coppa Italia Serie C in programma all'Orogel Stadium Dino Manuzzi tra Cesena e Rimini si disuputerà martedì 28 novembre alle ore 21. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procederà con tempi supplementare ed eventualmente calci di rigore. I biancorossi hanno eliminato al Neri il Gubbio nel primo turno e il Perugia nel secondo, entrambe le volte col risultato di 1-0.