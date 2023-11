Coppa Italia Serie C, il Rimini espunga Cesena e vola ai quarti di finale

Continua il momento magico del Rimini di Troise: martedì sera i biancorossi espugnano Cesena nel derby valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C e raggiungono quindi i quarti. Un gol per tempo: apre Iacoponi, chiude Lamesta in contropiede nel finale. Tante le 'seconde linee' in campo per la gara di Coppa, tanto da far ribaltare i favori del pronostico in favore degli ospiti una volta ufficializzate le due formazioni titolari. Anche lo scorso anno fu il Rimini a vincere il derby di Coppa, giocato al Neri il primo giorno di novembre e deciso dalla doppietta di Santini (finì 2-1). Si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo per i biancorossi tra campionato e coppa. Domenica alle 20:45 il Rimini sarà di scena al Benelli di Pesaro.

I biancorossi partono in maniera aggressiva e al 9' passano in vantaggio: errore di Piacentini in fase di rinvio, il pallone giunge in area a Iacoponi che con un destro potente fulmina Siano. Ci prova Delcarro al 13' da fuori, ma la mira è alta. Stesso esito per il destro al volo di David dal vertice sinistro dell'area di rigore. Grossa chance per il pareggio locale al 19', il sinistro a incrociare di Berti in area esce di un filo. Pericoloso 'flipper' in area ospite, ma la difesa biancorossa si salva opponendosi ai tentativi dei cesenati, che protestano per un netto rigore negato.

Al 48' Cernigoi controlla e calcia col sinistro spedendo di poco a lato alla destra di Siano. Colossale chance anche per Ubaldi al 52' che solo in area calcia al volo col destro ma apre troppo la mira e il pallone termina fuori. I padroni di casa non riescono a creare grattacapi alla difesa ospite, tentativo di Bumbu da lontano al 67' che però finisce fuori alla destra di Colombi. Grossa occasione divorata da Chiarello che stoppa smarcato davanti al portiere ma gli appoggia il pallone tra le braccia con un debolissimo sinistro (76'). Chiude la partita Lamesta all'86', l'esterno lanciato in contropiede a tu per tu con Siano non sbaglia. Dopo 4' di recupero gli ospiti festeggiano il passaggio del turno.