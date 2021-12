Il Rimini promuove la donazione del sangue con Panelli e Carboni

Fabrizio Carboni e Tommaso Panelli del Rimini firmano il loro goal più bello. Giovedì mattina 16 dicembre, hanno iniziato la loro nuova vita da donatori di sangue a fianco dell’AVIS comunale di Rimini, ed hanno compiuto un grande gesto di solidarietà. L’obiettivo della società biancorossa, di appoggiare AVIS e le altre realtà impegnate nel sociale, è pienamente centrato.

“E’ stata una bellissima esperienza - commenta Panelli -, conoscevo già questo mondo e non ho avuto alcun timore. Quando la società ci ha

prospettato questa opportunità, ho colto la palla al balzo. Alla fine della donazione, mi sono sentito davvero bene fisicamente e moralmente, sapere che il mio sangue potrà salvare una vita, mi rende felice”. Fabrizio Carboni tiene anche a promuovere questo importante gesto: “Orgoglioso di averlo fatto, è bello aiutare gli altri, dopo la donazione non ho avuto problemi. Ho solo caricato un po’ meno in allenamento rispetto al solito. Invito tutti i nostri tifosi a donare il sangue e ad essere generosi, come lo sono con noi quando ci incitano dagli spalti del Romeo Neri”.

Pierfrancesco Bruno (Presidente AVIS) sottolinea l'importanza della collaborazione col mondo sportivo: “E’ naturale che la nostra Associazione si rivolga ad un bacino di utenza come quello sportivo, che tra le sue regole impone il rispetto di uno stile di vita corretto. Colgo l’occasione per lanciare un messaggio ai giovani e agli sportivi dicendo “fate una vita sana e venite a donare il sangue”. Il Rimini con questa campagna di sensibilizzazione vuole mandare un segnale forte e preciso alla città, quello di incentivare tutti ad aiutare il prossimo e a donare il sangue. La donazione è un gesto anonimo, che esprime una grande generosità.