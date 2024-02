Rimini calcio, Colombi si piazza in seconda posizione nella classifica del Pallone d'Oro di Serie C

Il portiere del Rimini Simone Colombi si classifica al secondo posto nella classifica del Pallone d'Oro di Serie C. A vincere il titolo è un altro estremo difensore, Antonio Donnarumma del Padova, ex Milan e Genoa. Completa il podio Igor Radrezza, centrocampista e compagno di squadra di Donnarumma.

Che cos'è il Pallone d'Oro di Serie C

In occasione dell’assegnazione del Pallone d’Oro, Time2play ha lanciato un sondaggio nazionale rivolto a tifosi, appassionati e giornalisti sportivi italiani per stilare la classifica del Pallone d’Oro della Serie C ed eleggere il miglior calciatore del 2023 tra le 60 squadre partecipanti al torneo. L’obiettivo è conoscere le preferenze degli esperti e appassionati della ex Lega Pro, coloro che, per ragioni legate a un proprio interesse personale o per dovere professionale, seguono direttamente sui campi le vicende delle squadre del terzo campionato italiano.

I calciatori sono stati suddivisi per ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante), per squadra e per Lega di appartenenza. I dati raccolti sono stati elaborati per individuare i migliori di ciascun ruolo e i migliori in assoluto, sia in relazione alla squadra che alla Lega e, al termine delle votazioni, in relazione al campionato di Serie C nel suo complesso. Considerato l’elevato numero di giocatori presenti nelle rose, le opinioni sono state raccolte in 4 diverse fasi. Nella prima fase si sono acquisiti i dati relativi ai giocatori del Girone A, poi si è proceduto con il Girone B, il Girone C, e infine la fase finale, a cui hanno preso parte i 10 atleti di ogni Girone che hanno ricevuto più preferenze e tra questi è stato il miglior calciatore di Serie C del 2023. Per i dati completi relativi ai risultati e le informazioni sull'iniziativa: https://time2play.com/it/blog/pallone-doro-migliori-calciatori-della-serie-c/.