Serie D, United Riccione sconfitto 3-1 a Crema

Sconfitta esterna per lo United Riccione, battuto 3-1 dal Crema. I padroni di casa passano in vantaggio al 34' grazie a una grande azione personale di capitan Recino, che serve in area Colonna, bravo a segnare col sinistro a incrociare. Il 2-0 arriva al 64' e porta la firma di Melecchi, che in area controlla di destro e col sinistro buca Pezzolato sul secondo palo. Il tris che chiude il match lo segna Bajic di testa su cross da calcio d'angolo di Melchiori (80'). Gol della bandiera per i riccionesi al 91': dopo un batti e ribatti sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a D'Antoni che sulla linea la butta dentro. United Riccione che resta sesto con 46 punti, a -2 dai quinto posto che vale i playoff.

Tabellino

Crema 1908 United Riccione 3-1

Crema 1908: Aiolfi, Cerri, Groppelli (13'st Nesci), Ricozzi (25'st De Milato), Bajic, Brero, Melchiori, Colonna (16'st Lovaglio), Recino, Bignami (32'st Tosi), Silvestro 1'st Meleqi). A disposizione Ghidini, Spaneshi, Grassi, Madiotto, Lovaglio. All. Aragolaza.

United Riccione: Pezzolato, Benedetti (9'st Vassallo), Mokulu (21'st Contessa), Biellini, De Silvestro, Lordkipanidze, Ferrara (36'st Grancara), Abonckelet (21'st D'Antoni), Lo Duca (36'st Pinto Rodrigues), Scrostra, Biguzzi.

A disposizione: De Fazio, Colacicchi, Gambino, Grancara, Colombo. All. Gori.

Arbitro: Toro di Catania (Scribani di Agrigento e Serra di Tivoli).

Reti: 34' Colonna, 18'st Meleqi, 33'st Bajic, 45'st D'Antoni.

Note: ammoniti Ricozzi e Scrosta. Angoli 7-4. Recupero 1' e 4'. Campo in buone condizioni. Spettatori 180 circa.