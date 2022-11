Una cena dedicata alla "Magica", dopo lo stop causa pandemia ritorna il Roma Club Rimini

Il Roma Club Rimini ritorna a essere presente sul territorio romagnolo per rappresentare i colori giallorossi. Dopo 2 anni di stop causa emergenza pandemica, l’Associazione ha dato il via al nuovo corso in grande stile. Martedì 6 dicembre, alle ore 20,30, si terrà presso il ristorante “Da Noantri” (via Luigi Matteini 2, Rimini) la Cena di Natale 2022. L’invito è aperto agli associati ma anche a tutti i tifosi giallorossi che vogliono avvicinarsi al Club che rappresenta la Romagna giallorossa. Cosa offre il Roma Club Rimini? La possibilità di seguire tutte le partite della Roma, ma non solo. In linea con il progetto dell’AS Roma “Roma Cares”, l’associazione si impegnerà anche in campo extra-calcistico. Al di là del tifo per la squadra, infatti, sarà di interesse del Roma Club Rimini l’impegno in attività in ambito sociale. Questo perché essere romanisti non è una scelta, ma uno stile di vita. Chi vuole partecipare alla Cena di Natale può dare la propria adesione sulla pagina Facebook “Roma Club Rimini” (@romaclubrimini). Per maggiori informazioni, rivolgersi a romaclubrimini@gmail.com.