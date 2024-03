Calcio, Rimini sconfitto al 'Recchioni' dall'ultima della classe: festeggia la Fermana

Brutto ko per il Rimini, che cede 3-2 al 'Bruno Recchioni' contro la Fermana ultima in classifica, non bastano le reti di Gigli e Garetto per portare a casa punti. Dopo un primo tempo scoppiettante con 4 reti e terminato in pareggio, Sorrentino nella ripresa firma la doppietta personale e il definitivo 3-2 in una seconda frazione più bloccata e con meno occasioni da gol. Per la truppa di Troise si tratta della quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato, score negativo arrivato dopo l'eliminazione in Coppa Italia di Catania. Biancorossi che scendono in undicesima posizione, fuori dalla zona playoff, e avranno l'occasione per riscattarsi mercoledì prossimo, quando al Neri arriverà l'Olbia.

Al 6' Malagrida di testa su cross di Lamesta colpisce il palo. Tre minuti dopo passano in vantaggio i padroni di casa con Sorrentino che scatta sul filo del fuorigioco e supera Colombi. Il Rimini la ribalta: al 14' Gigli con un colpo di testa pareggia approfittandosi di un'indecisione del portiere, poi al 27' Garetto sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Sala fa 1-2. Al 40' Giandonato ritrova il pareggio sorprendendo Colombi da calcio di punizione. Nella ripresa arriva la rete del definitivo 3-2 di Sorrentino (71'), che buca Colombi con un colpo di testa su cross di Giovinco dalla sinistra. Quest'ultimo sfiora la quarta rete nel recupero mandando fuori di pochissimo dal limite dell'area.