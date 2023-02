Biondi e Mencagli ribaltano lo svantaggio: il Rimini torna a vincere, stesa la Fermana

Serie C

Torna alla vittoria il Rimini. A Fermo succede tutto nella ripresa: al vantaggio di Fischnaller (rigore dubbio) rispondono Biondi all'80' e Mencagli un minuto dopo, consegnando ai biancorossi 3 punti per restare in zona playoff. Un successo d'oro anche considerando che i marchigiani avevano perso appena una gara delle ultime dieci. Nel prossimo turno il Rimini, nono con 41 lunghezze, sarà di scena a Carrara, coi toscani che hanno bloccato sullo 0-0 la capolista Reggiana.

Al 14' vicini al vantaggio i padroni di casa con Neglia, bravo Zaccagno a bloccare in due tempi chiudendo lo spazio. La Fermana sblocca il punteggio al minuto 53 grazie a un rigore trasformato da Fischnaller per mano di Delcarro (attaccata al corpo) su cross di Maggio. Al 68' Gabbianelli colpisce l'incrocio dei pali con un tiro-cross da fuori area, poi cinque minuti dopo è Santini a sfiorare la rete su cross di Laverone. Il gol del pari arriva all'80' grazie al colpo di testa di Biondi su traversone di Regini, poi l'autore del gol del pari un minuto dopo trova Mencagli che col destro fa 1-2. Al 95' una manata di Santini a Eleuteri costa il cartellino rosso al bomber, un'ingenuità evitabile che è l'unica macchia di una giornata perfetta per i romagnoli.