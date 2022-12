Calcio, Rimini beffato a Fiorenzuola: biancorossi sconfitti 2-1 nel finale

A quattro giorni dalla vittoria sull'Imolese, il Rimini inciampa ancora una volta in terra emiliana, dopo la sconfitta subita a Reggio nello scorso weekend. Questa volta ad imporsi sui biancorossi è il Fiorenzuola, che vince 2-1 ribaltando l'iniziale vantaggio ospite di Delcarro. Dopo un primo tempo coi romagnoli più propositivi e vicini al gol con Santini, Sereni e Piscitella, gli uomini di Gaburro passano al 61' col colpo di testa di Delcarro su cross di Haveri. Al 67' i padroni di casa pareggiano, con Stronati abile a segnare sulla ribattuta dopo la respinta di Galeotti sul colpo di testa di Mastroianni. All'88' il gol della vittoria del Fiorenzuola lo firma Frison, con un'incornata vincente su cross di Morello da calcio d'angolo.

Una sconfitta amara per il Rimini viste le tante occasioni non sfruttate, i biancorossi restano a quota 25 punti in classifica, momentaneamente in decima posizione, l'ultima utile per i playoff. Nel prossimo turno al Neri arriverà l'Ancona.