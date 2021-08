Fya Riccione, un colpo con esperienza vincente per il centrocampo: "Faremo meglio degli altri anni"

La Fya Riccione si rinforza ingaggiando Luca Carnesecchi. Si tratta di un classe 1995, giocatore duttile in grado di ricoprire diversi ruoli sia sulla mediana di centrocampo che in difesa

La Fya Riccione si rinforza ingaggiando Luca Carnesecchi. Si tratta di un classe 1995, giocatore duttile in grado di ricoprire diversi ruoli sia sulla mediana di centrocampo che in difesa. Per il neo giocatore della Fya Riccione oltre 40 presenze in serie D e tre campionati vinti in Eccellenza con Romagna Centro, Rimini e Marignanese.

Queste le prime parole del giocatore con addosso la nuova maglia: "Era l'opportunità che cercavo, asdesso testa in campo che tra poco si inizia". Il centrocampista porta con sé esperienza vincente: "Ho avuto la fortuna di vincere tre campionati, l'ultimo con la Marignanese, chissà chi sarà il prossimo...". Infine, una promessa per gli sportivi di Riccione: "Faremo meglio degli altri anni, questo è il primo obiettivo".

Carnesecchi sarà a disposizione di mister Taccola già per l'esordio in Coppa "Trofeo Minetti" previsto alle 15.30 del 5 settembre, contro il Due Emme, allo Stadio Comunale di Riccione.