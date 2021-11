Fya Riccione contro la violenza sulle donne, domenica ingresso gratuito allo stadio per il pubblico femminile

La FYA Riccione si unisce all’impegno di tante realtà del mondo del calcio, orgogliosa di collaborare alla campagna di sensibilizzazione legata alla Giornata Internazionale Per l'Eliminazione Della Violenza Contro Le Donne 2021. Con l’iniziativa La Violenza Sulle Donne È Fuorigioco, atleti e staff tecnico della società calcistica romagnola ci mettono la faccia, prestando il proprio volto alla diffusione di un importantissimo messaggio. La violenza sulle donne è fuorigioco, come tale deve immediatamente cessare e non può fare in alcun modo parte di una società sana e civile. Consapevole dell’inimitabile capacità dello sport di promuovere e veicolare valori fondamentali, la FYA Riccione scende così in campo, affiancando la propria voce al grande coro di iniziative lanciate dal mondo del pallone per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema così drammatico e attuale.

Nel corso della settimana che accompagna la giornata del 25 novembre non mancherà un altro pensiero dedicato a tutte le tifose: in occasione del match di campionato del 28 novembre contro il Diegaro, infatti, il pubblico femminile potrà accedere gratuitamente allo Stadio Comunale Italo Nicoletti per assistere alla partita e all’halftime show live di Madh per Football And Music, il progetto lanciato a inizio stagione dalla società riccionese per ritrasformare lo stadio in un luogo di spensierato intrattenimento attraverso la magia di sport e musica.