Un altro pareggio per il Rimini: biancorossi fermati sull'1-1 a Imola

Un altro pareggio per il Rimini, che dopo il 2-2 interno con la Reggiana non va oltre l'1-1 sul campo dell'Imolese. Le reti arrivano nell'arco di 5 minuti, nel finale della prima frazione: al gran gol di Piscitella risponde Zanini. Biancorossi sempre in decima posizione e in zona playoff, a +2 dalla Fermana vittoriosa sul Siena. Giovedì prossimo (ore 20:30) terzo derby consecutivo, questa volta contro gli emiliani del Fiorenzuola.

La partita

La prima conclusione arriva già al 3' ed è degli ospiti con Rossetti, che stoppa di petto e col destro chiama Adorni all'intervento. Vicini al gol i padroni di casa al 12': Zaccagno chiude lo specchio a Simeri, poi Faggi calcia fuori a porta vuota. Al 25' Simeri sfiora poi il palo con una conclusione dal limite dopo un contropiede. Passano in vantaggio i biancorossi al 36' grazie a Piscitella, il suo siluro dalla distanza colpisce la traversa ed entra. Dura appena 5 minuti lo 0-1 perché al 41' Zanini, anche lui da fuori area, buca Zaccagno.

E' una bella sfida tra due formazioni che si affrontano a viso aperto, chance Imolese al 47' con Simeri che costringe Zaccagno a rifugiarsi in angolo. Occasione per gli ospiti al 61', quando Santini calcia dopo un errore difensivo ma Adorni respinge. Al 64' Pietrangeli di testa costringe l'estremo difensore di casa alla grande parata coi pugni. 10' dopo Imolese con l'uomo in meno, Zanini riceve il secondo giallo per proteste. Il Rimini non riesce a trarre vantaggio dalla superiorità numerica ed è costretto a dividere il bottino con la penultima del girone