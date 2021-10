Calcio, Magnani resta al Santarcangelo: "Vogliamo divertirci tutti insieme portando grandi risultati"

Il difensore classe 1999 Cristian Magnani vestirà anche per la stagione 2021-2022 la maglia del Santarcangelo. Magnani, difensore centrale, è un prodotto del settore giovanile santarcangiolese. Successivamente ha disputato tre stagioni a Bellaria tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria prima di approdare all'Athletic Poggio sempre in Prima Categoria. Decide di sposare il progetto Young Santarcangelo non solo come giocatore della Prima Squadra, ma anche come allenatore dei Piccoli Amici e collaboratore degli Allievi.

"Lo scorso anno abbiamo creato un bel gruppo ma non siamo riusciti a dimostrarlo sul campo per i motivi che tutti sappiamo. - dice il classe '99 - La Società è molto seria, questo mi ha motivato ulteriormente a proseguire la mia avventura qui. Spero che quest'anno la stagione si possa concludere, vogliamo divertirci tutti insieme portando grandi risultati perchè Santarcangelo merita di più rispetto ai recentissimi anni: daremo tutti il massimo."