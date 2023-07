Calcio, Gianmarco Mesisca è un nuovo difensore dello United Riccione

Gianmarco Mesisca è un nuovo calciatore dello United Riccione. Si tratta di un difensore classe 2003 con 51 presenze e una rete in 2 stagioni di Serie D. Cresciuto nel Pineto ha vestito anche le maglie di Gelbison, Giugliano e Cologna. Viene da una stagione in cui ha raccolto soltanto una presenza in Coppa Italia di Serie C e non è mai sceso in campo in campionato.