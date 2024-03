Serie D, due gol per parte: pareggio per lo United Riccione a Notaresco

Lo United Riccione pareggia 2-2 al Savini di Notaresco. Per i biancazzurri si tratta della prima partita dopo l'esonero di Giancarlo Riolfo. In panchina c'è Raffaele Ferioli, preparatore dei portieri, che sceglie un modulo in continuità con il tecnico precedente. Tra i pali c'è Rossi, difesa orfana di Ndoj squalificato, in avanti torna titolare Ferrara, non ci sono Syku e Falou, out per infortunio. Lo United Riccione parte convinto e passa in vantaggio al decimo quando Maio tiene palla in area, scarica sulla fascia per Diodato che mette al centro dove Pellacani sbuca sul secondo palo per la rete dello 0-1. La formazione biancazzurra (oggi in maglia nera) domina la prima mezzora e a disinnescare l'unico rischio, una palla lunga sul secondo palo per Marrancone, è lo stesso Pellacani autore del gol. Nell'ultima parte di tempo lo United Riccione accusa la voglia di rivalsa dei padroni di casa che approfittano di qualche errore di troppo. Al 43' su una palla apparentemente semplice in area piccola Belloni trova il tocco decisivo e batte Rossi che tenta un salvataggio in extremis senza riuscire.

Lo United Riccione inizia la ripresa con la stessa pressione della prima frazione e, ancora una volta all'undicesimo, trova la rete del pari. Fallo in area su Martinelli: rigore. Ferrara sul dischetto, Curtosi respinge, Caponi è il più veloce a ribadire in rete per l'1-2. Il vantaggio dura poco come nel primo tempo perchè Belloni, servito dal fondo dal neo entrato Di Bartolo trova la conclusione giusta per il pari. Attorno alla mezzora cresce la qualità della manovra del Notaresco che costringe lo United Riccione nella propria metà campo. Le sortite offensive di Ferrara e compagni non impensieriscono più Curtosi fino al 36' quando da un punizione di Caponi nasce un batti e ribatti in area che solo la prontezza del numero uno di casa e un po' di fortuna evitano che venga trasformata da Maio, Ferrara e dallo stesso Caponi nella terza rete dello United. Dalla parte opposta su una punizione di Pietrantonio è bravo Rossi a respingere.

Tabellino

NOTARESCO-UNITED RICCIONE 2-2

UNITED RICCIONE (352):

Rossi; Martinelli, Syku, Moray; Pellacani (44'st Sylla), Matteucci, Caponi, Diodato; Tonelli (27'st Lisai), Maio, Ferrara.

A disp.: Bulgarelli, Mesisca, Carpentieri, Colistra, Chiesa, Tirincanti, Di Criscio.

All.: Ferioli

NOTARESCO (4141):

Curtosi;Pietrantonio, Casella, Pulsoni (31'st Formiconi), Marrancone (38'st Saccomanni); D'Aloia; Forcini, Tringali, Ruggiero, Francofonte (16'st Di Bartolo); Belloni.

Barretta, Campestre, Ferri, Costantini, Carnevali, Bonfiglio.

All.:Bruno

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco.

Marcatori: 11' Pellacani, 43' e 18'st Belloni, 11' Caponi.

Ammoniti: Tringali, Chiesa.