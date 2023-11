Eccellenza, Novafeltria sconfitto di misura sul campo della Savignanese

Squadra in casa

Squadra in casa Savignanese

Il Novafeltria viene sconfitto al Capanni di Savignano e resta penultimo in classifica, posizione che a fine campionato costerebbe la retrocessione diretta. Buon primo tempo dei locali, spesso propositivi e insidiosi con le iniziative di Zoffoli e, soprattutto, Tola, tuttavia il muro eretto dagli ospiti regge fino all’intervallo. In avvio di ripresa la compagine di Giorgi tenta una sortita, ma Papi respinge il tiro di Pasolini. La Savignanese non riesce a sbloccare la partita, allora Tola suona la carica e si issa i compagni sugli spalti, segnando il gol decisivo al 61′ su una respinta corta del portiere. Finale di controllo da parte della truppa di Montanari, che amministra e va vicina al bis, senza trovarlo, con Malo, Tola e Masciullo.

Tabellino

Savignanese Vis Novafeltria 1-0

Savignanese: Papi, Zoffoli, Mazzarini A, Mazzavillani, Malo, Lambertini, Possenti, Tola, Sberlati, Nicolini, Vitalino A disp: Torri, Mazza, Ariyo, Pagliarini, Mazzarini, Di Gilio, Amaducci, Lombardi, Masciullo All Montanari

Vis Novafeltria: Hysa, Pavani, Evaristi, Castellani, Soumahim, Giacobbi, Gasperoni, Baldinini, Pasolini, Evaristi, Toromani A disp: Fusconi, Foschi, Frihat, Semprini, Giorgini, Pianini, Pavani, Radici, Vivo All Giorgi

Marcatori: 61′ Tola

Ammoniti: Gasperoni, Baldinini, Soumahim