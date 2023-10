Eccellenza, a Russi il Novafeltria trova la sesta sconfitta consecutiva

Sesta sconfitta consecutiva per il Vis Novafeltria, che perde 2-1 a Russi e resta al penultimo gradino del girone B. I padroni di casa tengono il possesso di palla cercando la via del gol, via che però trova il Novafeltria con Pasolini che è bravo a posizionarsi tra i due difensori arancioni e ad appoggiare il cross di Toromani in porta. Fiammata ospite che mette in difficoltà i padroni di casa che faticano a trovare il pari. Riordinate le idee nello spogliatoio il Russi cambia faccia e in 20 minuti ribalta la partita, prima con Marra che al 14esimo, su suggerimento di Salomone punta in area Soumahin, serie di finte e palla in rete. Passano 2 minuti ed è Saporetti a portare gli arancioni in vantaggio, passaggio di Marra che manda in porta il numero 11 arancione, tiro a incrociare e nulla da fare per Hysa. Il Russi continua a fare la partita sfiorando il 3-1 con Manara che spreca davanti all’estremo difensore ospite. Sesta sconfitta consecutiva per il Novafeltria che proverà a trovare il riscatto con il Castenaso nella prossima giornata. Il Russi aspetta in casa il Cava Ronco reduce dalla vittoria contro il Pietracuta.

Tabellino

RUSSI 2

VIS NOVAFELTRIA 1

RUSSI: Sarini, Bungaja, Gualandi, Dradi, Bergamaschi, Giunchi, Cobrescu (12’st Andreani), Savini (32’st Calderoni), Marra (41’st Manara), Salomone, Saporetti.

A disposizione: Scardovi, Nicolosi, Manara, Calderoni, Santomauro, Ferunaj, Maiolani, Andreani, Bosi.

Allenatore: Rossi Roberto

VIS NOVAFELTRIA: Hysa, Soumahin, Evaristi Luca (45’st Vivo), Castellani, Foschi, Giacobbi, Frihat (24’st Gasperoni), Baldinini, Pasolini, Evaristi, Toromani.

A disposizione: Fusconi, Ricci, Pavani, Pianini, Gasperoni, Giorgini, Radici, Basilico, Vivo.

Allenatore: Giangiacomo Geraci

Arbitro: Budriesi di Bologna

Reti: 29’pt Pasolini, 14’st Marra, 16’st Saporetti.

Ammoniti: Bungaja, Bergamaschi, Soumahin, Baldinini, Marra, Frihat.

Recupero: 1’ pt, 4‘ st