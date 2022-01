Nasce la partnership tra il Rimini e l'azienda che opera nel settore delle risorse umane

Nuovo accordo di sponsorizzazione tra il Rimini e l’azienda QuoJobis, che entrerà così a far parte della famiglia biancorossa. QuoJobis è la nuova realtà nel panorama italiano del settore dei servizi per le risorse umane. Raccoglie il patrimonio di competenze ed esperienze provenienti dai principali operatori del settore, che hanno messo a fattor comune know how ed idee innovative. Il team dell’azienda è in grado di offrire ai propri clienti un supporto integrale che va dalla ricerca e selezione di figure professionali alla consulenza in materia di diritto del lavoro, dall’individuazione di strumenti di flessibilità alla formazione del personale ai processi di career counseling, outplacement e outsourcing.

L’obiettivo è quello di incidere concretamente sulle grandi sfide della digitalizzazione attraverso importanti investimenti nella formazione, che consentano di anticipare le esigenze di nuove professionalità. QuoJobis ogni giorno promuove l’occupazione, favorisce le opportunità di

crescita professionale e soddisfa le esigenze delle aziende.