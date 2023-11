Calcio, Olbia-Rimini sarà recuperata mercoledì 6 dicembre

Serie C

La sfida in programma al "Bruno Nespoli" tra Olbia e Rimini sarà recuperata mercoledì 6 dicembre, fischio d'inizio alle ore 18. A comunicarlo è la Lega Pro. Originariamente si sarebbe dovuta disputare domenica 19 novembre, ma le convocazioni in Nazionale di diversi giocatori delle due squadre hanno portato al rinvio. Il Rimini sta attraversando un buon momento di forma ed è riuscito a tirarsi fuori dalla zona rossa della classifica, attualmente i ragazzi di Troise vantano due punti in più dei sardi, 14esimi con 13 lunghezze.