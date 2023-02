Pietracuta e Russi impattano sul sintetico di San Giovanni in Marignano

Finisce in parità tra Pietracuta e Russi, sul sintetico di San Giovanni in Marignano. Una rete per parte, all'iniziale vantaggio ospite firmato Gasperoni risponde Galli nella ripresa. Un tiro ciascuna squadra, di Saporetti nel Russi e di Louati nel Pietracuta, entrambi fuori, anticipano il vantaggio di Gasperoni al 43', che col mancino la mette all'incrocio dei pali. Sfiorano il raddoppio i ravennati col colpo di testa di Bungaja alto sopra la traversa, ma al 63' i padroni di casa trovano il pareggio grazie all'inserimento vincente di Galli su cross dalla destra di Faeti. Pietracuta che si porta a 36 punti in classifica, +4 dai playout e domenica prossima sarà di scena a Comacchio.