Calcio, il Rimini strappa un punto dall'Adriatico di Pescara

Quarto risultato utile consecutivo in campionato per il Rimini di Troise, che ferma sull'1-1 il Pescara allo stadio Adriatico. Già al terzo minuto di gioco i padroni di casa passano in vantaggio: scambio tra Accornero e Milani, col secondo che dal limite dell'area piazza il destro all'angolo dove Colombi non arriva. Ospiti che sfiorano il pareggio al 22', ma Floriani Mussolini con uno straordinario anticipo su Morra dopo un contropiede riesce a salvare i suoi. Gran parata di Colombi al 33' che salva sulla conclusione a incrociare col sinistro di Merola. Il gol del pareggio lo firma Morra al 35' grazie a una deviazione sul suo calcio di punizione che beffa Plizzari.

In avvio di ripresa Megelaitis per poco non sorprende il portiere del Pescara dalla lunga distanza. Occasione per gli abruzzesi al 68' con Brosco che in mischia calcia col destro e mette fuori di poco con Colombi battuto. A un passo dal vantaggio i padroni di casa con Merola che di testa in area su cross di Aloi colpisce in pieno il palo alla destra del portiere ospite rimasto fermo. Il Pescara gestisce il pallone ma non trova imbucate, pur sfiorando la rete con la rovesciata di Merola al 94' fuori di pochissimo. Rimini che si accontenta e porta a casa un prezioso pareggio. Biancorossi che salgono a quota 12 punti, in compagnia di Spal, Sestri Levante, e Vis Pesaro, davanti a Juventus Next Gen e Fermana ultima con 7 punti. Giovedì alle 18 il Rimini recupererà la partita in casa del Sestri Levante.