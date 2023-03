Eccellenza, il Pietracuta porta a casa altri 3 punti: Classe ko

Torna alla vittoria il Pietracuta, che in casa piega 2-0 il Classe portandosi a casa 3 punti importantissimi per la salvezza in Eccellenza. Al 17' cross di Francesco Fabbri per il colpo di testa vincente di Filippo Fabbri. L'episodio che porta al raddoppio dei rossoblù arriva al minuto 40: punizione di Evaristi e fallo di mano degli ospiti in area di rigore, dal dischetto Fratti non sbaglia. Nel secondo tempo poche emozioni, le conclusioni di Galli e Frisari terminano alte. Pietracuta che si porta a +9 dalla più alta posizione dei playout occupata proprio dai ravennati.