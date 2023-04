Calcio playoff, Rimini in campo l'11 maggio. Attesa per conoscere l'avversario

Doppio allenamento giovedì per il Rimini che prosegue il lavoro di avvicinamento al primo turno dei playoff per la Serie B, in attesa di conoscere l’avversario che incontrerà in trasferta giovedì 11 maggio. E' questa infatti la nuova data, che sostituisce la precedente (domenica 30 aprile) e fa slittare l'intero calendario degli spareggi. Mattinata di lavoro sulla forza in sala pesi e poi in campo, pomeriggio con riscaldamento e partitella di circa 30’. Biancorossi tutti al campo, lavoro personalizzato e specifico per alcuni giocatori tra i quali Haveri, Delcarro, Tofanari, Vano. Venerdì è previsto riposo poi da sabato lavoro tutti giorni al Romeo Neri.