Il Rimini di Troise comincia come peggio non poteva, biancorossi travolti a Pontedera

Debutto da dimenticare per mister Troise sulla panchina del Rimini. A Pontedera i biancorossi vengono travolti 4-0 e restano ultimi in classifica in solitaria, visto il pareggio ottenuto dal Sestri Levante domenica a Cesena. Al 13' sblocca la gara Angori sugli sviluppi di un calcio di punizione, 8 minuti dopo raddoppiano i locali con Catanese che sfrutta l'assist di Benedetti. Il secondo marcatore firma poi la doppietta al 29', questa volta su assist di Ianesi. Il Rimini non riesce a rendersi pericoloso e i toscani dominano la gara, conducendo con merito. Al 67' poker firmato da Nicastro con un colpo di testa su cross di Catanese. Domenica alle 18:30 al Neri arriverà l'Ancona, reduce da una sconfitta di misura a Carrara.

Tabellino

PONTEDERA RIMINI 4-0

PONTEDERA (3-4-3) Stancampiano; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta (32’st Gagliardi), Ignacchiti, Catanese (27’st Delpupo), Angori (27’st Ambrosini); Benedetti (32’ st Provenzano), Nicastro, Ianesi (24’ st Paudice). A disp. Lewis, Vivoli, Martinelli, Pretato, Marrone, Fossati, Selleri, Salvadori. All. Canzi

RIMINI (4-4-2) Colombi; Tofanari, Lepri, Gigli, Semeraro; Iacoponi (1’st Selvini), Megelaitis (1’st Langella), Marchesi (23’ Lombardi), Capanni (1’st Cernigoi); Lamesta, Morra (34’st Ubaldi). A disp, Colombo, Pietrangeli, Stanga, Accursi, Bouabré, Acampa, Rosini, Leoncini. All.Troise

ARBITRO Gianluca Renzi di Pesaro

RETI 13’ Angori, 21’ Catanese, 27’ Catanese, 22’st Nicastro,

NOTE Ammoniti: Espeche, Benedetti, Lombardi, Morra, Stancampiano, Ignacchiti, Gagliardi, Semeraro, Calci d’angolo 3-4 (primo tempo 1-0). Recupero: 2’ e 4′