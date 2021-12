Rimini impegnato all'Arena Civica contro l'Alcione, Gaburro: "Partita sulla carta più complessa di quello che può sembrare"

Trasferta milanese per il Rimini, che sabato alle 14:30 sarà impegnato nell'Arena Civica di Milano contro l'Alcione. Padroni di casa dodicesimi in classifica con 15 punti, meno della metà dei biancorossi, in vetta con 32 lunghezze. Alla vigilia del match, Gaburro parte commentando il doppio impegno fuori casa dei suoi ragazzi, infatti mercoledì prossimo il Rimini sarà ospite del Ghiviborgo. "Due trasferte impegnative creano un mini-ciclo che dal punto di vista fisico è più stressante. Fortunatamente siamo più di undici, cercheremo di valutare e gestire al meglio le risorse per essere al 100%. Abbiamo una partita sulla carta più complessa di quello che può sembrare, credo che l'Alcione in questo momento abbia meno punti di quelli che la rosa prevederebbe. Loro hanno pagato le ultime due sconfitte di misura che li hanno invischiati a metà classifica, prima stavano facendo un campionato di medio-alta classifica. Hanno un allenatore molto bravo ad organizzare la fase di possesso. Noi dobbiamo stare molto attenti, domenica simo riusciti a pressare bene il Ravenna, ma il Ravenna è più facile da pressare dell’Alcione. L’Alcione è una squadra che palleggia molto molto bene”.

Non sarà della partita il solo Carboni. L'allenatore biancorosso vuole concentrarsi sulla trasferta lombarda, prima di quella toscana. "Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile domani. Abbiamo due diffide (Panelli e Tanasa), una partita dopo 3 giorni, bisogna vedere come usciremo, e in base a questo ragioneremo su quelli che possono essere eventuali avvicendamenti della partita successiva. Dobbiamo essere pronti a cambiare formazione la partita dopo. Le partite sono molto diverse tra loro perché pur essendo in trasferta e su erba, prevedono avversari e fondi completamente diversi. Il fondo di Brera è buono, perché non ci ha giocato praticamente nessuno dall'anno scorso ed è stato tenuto il meglio possibile, quello del Ghiviborgo è molto brutto e anche questo inciderà sulle scelte". “Io penso che siano veramente tutte quante battaglie - continua Gaburro - poi a volte si cerca di mettere in mostra quelli che possono essere più i pregi dei difetti dell’avversario per cercare di far capire quella che può essere la difficoltà delle partite. Noi quando le prepariamo guardiamo i due aspetti: la forza delle squadre, l’Alcione ha battuto il Ravenna e ha i suoi punti di forza, poi cerchiamo le cose per metterli in difficoltà. Ho un gruppo disponibile anche nel cambiare pensiero tra una partita e l'altra”.

All'Arena Civica i romagnoli dovranno imporsi a centrocampo: "In questa partita vale sia l’aspetto di fare il gioco che di rompere il loro, perché è un squadra che passa moltissimo dal play, bisogna essere aggressivi in quella zona. C’è la possibilità di giocare con Greselin, con Tonelli, con Andreis, poi uno può entrare. Lì abbiamo giocatori molto competitivi e siamo pronti a sfruttarli tutti quanti”.