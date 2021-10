Calcio, Mugellesi verso Santarcangelo-Mercatese: "Speriamo di vedere tantissimi tifosi al campo"

Quarta giornata di campionato per i gialloblù del Santarcangelo, che tornano davanti al caloroso pubblico del CPB Stadium V. Mazzola per affrontare la Mercatese, calcio d’inizio sabato 16 ottobre alle ore 15.30. Alla vigilia, mister Mugellesi torna sulla sconfitta contro il Vigne. “Sicuramente abbiamo avuto modo in settimana di rifletterci sopra ma senza fare particolari processi o tragedie, abbiamo analizzato la situazione relativa alla partita contro il Vigne: sarebbe bastato segnare qualche goal facile quando ne abbiamo avuto occasione e adesso staremmo parlando di altro.”

Non arrivano notizie positive dall'infermeria: “Purtroppo la situazione è peggiorata ulteriormente rispetto alla settimana scorsa, abbiamo perso altri ragazzi per infortunio e questo sicuramente non fa bene alla squadra, ma siamo fiduciosi di poter recuperare Muratori e Molari.” Chiosa finale sui tifosi gialloblù: “Il nostro pubblico come sempre ci dà un grande sostegno, speriamo di vedere tantissimi tifosi domani al campo per trasmetterci quell’energia che magari a volte viene meno soprattutto considerato questo periodo di emergenza.”