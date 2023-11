Coppa Italia Serie C, il Rimini cerca a Cesena il pass per i quarti di finale

Reduce da 7 risultati utili consecutivi, il Rimini martedì sera alle 21 sarà ospite del Cesena per il derby degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. I bianconeri in campionato hanno vinto il derby per 5-2 ma in panchina c'era ancora Raimondi, con l'arrivo di Troise la musica è cambiata e ora i biancorossi navigano in zona salvezza, 3 punti sopra i playout e 2 sotto la zona playoff. Cesena che ha i favori del pronostico, essendo primo in classifica con 36 lunghezze. "Bisogna annullare quel ricordo - dichiara mister Troise a proposito della sfida andata in scena domenica 1 ottobre -, perché è stata una partita no, ne sono consapevoli. Bisogna poi portare delle motivazioni in termini di derby. Non pensare che sia un turno di Coppa Italia, non pensare alla partita di Pesaro, perché i derby sono storia a sé, sono partite molto importanti per la città, e noi dobbiamo fare in modo di mettere in campo tutte queste componenti per cercare di disputare una grande partita, dove di fronte c'è un avversario che sta vivendo un buonissimo momento, con una rosa profonda, con determinate caratteristiche. Dobbiamo provare a dare questa soddisfazione che ci siamo meritati. Contro il Perugia il presupposto è stato anche quello, domani è il momento di poter raccogliere". L'anno scorso il derby di Coppa Italia, giocato al Neri l'1 novembre, fu vinto dai padroni di casa grazie alla doppietta di Santini, per gli ospiti andò a segno Brambilla.

Tutti disponibili i giocatori biancorossi. Ci saranno dei cambi rispetto all'ultima partita di sabato sera vinta 1-0 al Neri contro la Fermana, ma l'allenatore biancorosso vuole mettere in campo la squadra migliore: "Valuterò le rotazioni necessarie in un appuntamento così ravvicinato, anche questo è un elemento per rispettare l'importanza di un derby come Cesena-Rimini. Metterò la squadra in grado di essere competitiva, e mi auguro che sia quella giusta" annuncia Troise.