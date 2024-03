Il Rimini fa visita al fanalino di coda Fermana, Troise cauto: "Giocheranno con il coltello tra i denti"

Torna in campo il Rimini: giovedì sera (calcio d'inizio alle 20:45) i biancorossi saranno ospiti della Fermana, ultima in classifica e a digiuno di vittorie da due mesi. All'andata la sfida fu decisa da una rete di bomber Morra nel primo tempo. "È stato un periodo che ci ha permesso di recuperare e di lavorare al meglio - attacca mister Troise alla vigilia della trasferta -, e nelle ultime sedute di riprendere quel discorso di mentalità in una partita non scontata, perché è vero che la Fermana è ultima ma è anche vero che giocherà, come ha giocato ad Arezzo, con il coltello tra i denti. Farà di tutto per risalire qualche posizione e sotto questo aspetto dovremo farci trovare pronti, soprattutto dal punto di vista psicologico perché sarà una partita da contestualizzare in tanti aspetti come il campo e le condizioni di una partita che l'avversario conosce bene in termini di espressione. Dovremo essere bravi in un appuntamento per noi molto importante per il proseguo del campionato".

Il Rimini, decimo, ha come obiettivo quello di chiudere la stagione regolare tra le prime 10 in classifica per poi andare a disputare i playoff. "Ce lo siamo detti prima di Pescara: sono sette finali, e domani ancora di più. Dall’altra parte troveremo un avversario che giocherà il tutto per tutto. La prima di queste sette finali, quella con il Pescara, è andata bene, quella di domani ci permette intanto di arrivare pronti, vedremo poi al triplice fischio cosa saremo riusciti a raccogliere. In queste sei finali che restano, il pensiero è rimanere positivi, nelle certezze di una squadra con un potenziale che può dire ancora la sua in termini di classifica". Non partiranno per Fermo gli infortunati Megelaitis, Marchesi e Rosini, mentre è in dubbio Pietrangeli. Troise, che è subentrato a stagione in corso a Raimondi, non ha ancora certezze legate a un suo futuro in Romagna: "Non ci sono state discussioni con la società - dichiara l'allenatore -, ma non è nemmeno il momento. Ci sono punti, partite, poste in palio di un certo tipo, dobbiamo essere concentrati sul presente, poi ci sarà tempo per discutere su quello che potrà essere il futuro".