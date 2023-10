Mister Troise e il portiere Colombi pronti a debuttare contro il Pontedera: "Non vediamo l'ora di giocare"

Vigilia del debutto sulla panchina del Rimini per mister Troise, i biancorossi lunedì alle 20:45 saranno ospiti del Pontedera. Servono urgentemente punti per abbandonare l'ultimo posto in classifica, frutto di 4 mattoncini raccolti nelle prime 7 gare sotto la guida dell'esonerato Raimondi. I toscani hanno invece 6 punti e sono reduci da una sconfitta per 4-1 contro il Pineto. "Prima partita, quindi c’è un pizzico, solito, di emozione - comincia Troise -. Anche se sono un po’ di anni che si gioca e che alleno. Ho visto una settimana bella, in termini di motivazioni è una squadra disponibile e quindi non vediamo l’ora di giocarla".

Il tecnico conosce il suo prossimo avversario, ma in questi primi giorni ha lavorato più sulla sua squadra: "È chiaro che abbiamo fatto molto leva su di noi in questo momento, considerando anche il cambio di allenatore, quindi la possibilità di trasferire loro situazioni da cambiare. Però conosco bene l’allenatore, in passato l’ho incontrato in tante sfide, ho molta stima di lui. È un avversario che dal punto di vista mentale troveremo agguerrito, considerando il risultato contro il Pineto, che dà molta intensità. È una squadra che ti viene a prendere aggressiva, è una squadra che gioca molto in verticale, che riesce a portare molti uomini nella fase offensiva, quindi dovremo essere bravi sotto questo aspetto a tenere botta".

Non saranno della partita Gorelli e Delcarro, rientra invece Gigli. In porta è pronto a debuttare l'ultimo arrivato, Simone Colombi: "È un giocatore che sta bene - dichiara l'allenatore biancorosso -, mi ha dato piena disponibilità perché si è allenato e credo che farà parte della gara. Per quanto riguarda l’aspetto della squadra amo giocare con qualche giocatore offensivo in più perché al di là di quelli che devono essere gli equilibri difensivi, assolutamente in questo momento da stare attenti e da compattarci, avere centrocampisti e attaccanti, come hanno già dimostrato, in grado di andare in gol, secondo me è un valore aggiunto. E quindi vorrei continuare a percorrere quella che è stata una situazione di fase offensiva prolifica".