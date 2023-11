Dopo Pescara un'altra trasferta per il Rimini contro il Sestri Levante: "Non cambieremo mentalità"

Dopo aver ottenuto il primo punto in trasferta lunedì a Pescara, il Rimini farà visita giovedì alle 18 al Sestri Levante. Biancorossi galvanizzati dai 4 risultati consecutivi in campionato, attualmente i ragazzi di Troise hanno gli stessi punti del loro prossimo avversario: 12. Alla vigilia della gara, il tecnico del Rimini torna proprio sul pareggio di lunedì: "È stato un punto importante, anche per una pressione psicologica rispetto alla prima partita di Pontedera (persa 4-0, ndr), dove i ragazzi comunque hanno trovato una motivazione importante in una partita importante. Cerchiamo continuità in tal senso, anche se sappiamo che ci sono stati pochi giorni, però conosciamo l'importanza della posta in palio, conosciamo un avversario che viene da un buon momento e per certi versi può anche assomigliare al Pescara per caratteristiche e per proposta di gioco. Quindi ci siamo concentrati soprattutto sul recupero sia ieri che oggi, grazie anche alla disponibilità di una proprietà che ci ha permesso di fare le cose per bene. Domani mattina daremo le ultime nozioni che devono aggiungersi alla parte di preparazione fatta contro il Pescara, dobbiamo sfruttare l'inerzia sia per l'aspetto tattico che per quello mentale".

Troise entra nel dettaglio del Sestri Levante, che aveva cominciato con difficoltà il campionato, proprio come il Rimini: "È un avversario che rispettiamo molto perché è una neopromossa che sta meritando quello che sta raccogliendo in termini di proposta di gioco. Ci sono tanti esordienti in questa la categoria, giovani, una bella combinazione, hanno trovato un assetto equilibrato. Nella fase di possesso propone buone cose dal basso, cerca sempre di rimanere fedele a quello che è uno sviluppo offensivo di qualità di tempi di gioco, varia con i tre attaccanti piuttosto che con il trequartista e due attaccanti in una sorta di 4-3-1-2 o 4-3-3, che è un po’ la costante delle ultime partite, e ha raccolto con merito quello che poi ha ottenuto. In fase di non possesso è una squadra che è altrettanto compatta, lavorano veramente di collettivo, ti concedono molto poco, nel momento in cui perdono palla c’è grossa difficoltà a trovare gli spazi, soprattutto centralmente. Credo che non abbiano variato molto rispetto a qualche settimana fa, quindi ci aspetta una partita difficile da un punto di vista tecnico, poi sappiamo soprattutto che l’aspetto della classifica per entrambe le squadre condizionerà un bel po’ e saranno punti pesanti".

Partono per la trasferta Gigli e Marchesi, mentre Delcarro potrebbe partire titolare. Il Rimini potrebbe accontentarsi di un altro pareggio? Così risponde il suo allenatore: "Gestire una partita credo sia veramente complicato in termini di risultati, dobbiamo andare lì come abbiamo fatto in tutte le altre gare cercando di raccogliere il massimo e di curare ogni minimo dettaglio nelle fasi di gioco, la gestione, piuttosto che qualche evento, vedi il gol subito a Pescara dopo pochi minuti, la capacità di leggere i periodi della gara dove l'avversario ti mette un po' alle corde, piuttosto che concederti degli spazi. Non cambieremo questa mentalità perché la partita è determinata da tante situazioni, dobbiamo essere bravi a essere pronti su tutti i fronti".