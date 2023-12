Il Rimini ospite della Virtus Entella, Troise: "Possiamo disputare una partita competitiva"

Torna di scena in campionato il Rimini, che dopo aver espugnato Vicenza ai rigori e staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia Serie C sarà ospite sabato pomeriggio alle 16:15 della Virtus Entella. I liguri sono 14esimi con 18 punti in classifica, romagnoli noni con 23. “Dobbiamo fare in modo che prevalgano l’entusiasmo e l’autostima che stiamo raccogliendo di partita in partita - comincia così mister Troise alla vigilia del match -, perché considerando il lavoro che facciamo sul recupero, sulle alternative, sul contributo che stanno dando tutti, possiamo comunque disputare una partita competitiva, contro un avversario importante. In tal senso sono ottimista”.

Sulle difficoltà della sfida e sull'avversario, così Troise: "Già la rosa la dice di gran lunga su quella che può essere la difficoltà di una gara contro un avversario costruito per vincere, che al di là di quelli che sono i risultati attuali ha una rosa importante, formata da calciatori di categoria, con un giusto mix di esperienza, di individualità notevoli, e che nelle ultime uscite comunque, al di là del risultato con il Pescara piuttosto che della partita a Ferrara con la Spal, ha manifestato questa crescita in quello che è il suo potenziale. Quindi, in tal senso la rispettiamo e siamo consapevoli che dobbiamo fare una partita contro un avversario difficile, ci dobbiamo far trovare pronti sia da un punto di vista mentale, giocando con quell’umiltà e quell’ambizione che ci stanno accompagnando, e allo stesso tempo però con la consapevolezza che se mettiamo in campo il giusto mix di queste due componenti possiamo reggere il confronto".

Oltre allo squalificato Langella e agli indisponibili Capanni, Bouabre e Capanni, è in dubbio Rosini. "Cercherò di mettere il giusto mix di calciatori che non hanno giocato all'inizio contro il Vicenza, ma inevitabilmente qualcuno, come abbiamo fatto nelle partite precedenti, dovrà scendere nuovamente in campo. Sarà quella la strada da percorrere” chiude il tecnico biancorosso.