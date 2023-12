Un altro derby per il Rimini impegnato a Pesaro, Troise: "Può essere una partita aggressiva"

Un altro derby per il Rimini, dopo quello vinto a Cesena in Coppa Italia. Domenica sera alle 20:45 infatti i biancorossi saranno di scena al Benelli di Pesaro, a caccia del nono risultato utile consecutivo. Marchigiani dietro 3 punti rispetto ai romagnoli, attualmente in zona salvezza con 18 lunghezze grazie alla 'cura Troise'. "Un derby molto importante - comincia alla vigilia l'allenatore biancorosso -, molto bello, considerando i tifosi che verranno, considerando quanto annunciato dal loro allenatore su quanto tengono a questo derby, e quindi dobbiamo sfruttare la partita di martedì per rimanere sintonizzati su quella che è l’importanza per l’ambiente. Dobbiamo rimanere sintonizzati sul fatto che sotto l’aspetto emozionale sarà una partita complicata, che ci sono punti in palio importanti. Dobbiamo sfruttare quell’entusiasmo, che però non deve sfociare poi in troppa autostima. Dobbiamo essere bravi a dosare quella che è stata la partita di martedì, considerando che è un altro avversario, che sarà un’altra partita dal punto di vista tattico, e che abbiamo speso tanto, quindi dovremo essere bravi a gestire tanti aspetti che potrebbero determinare poi un risultato per noi molto importante perché vogliano dare continuità a quello che è stato l’ultimo periodo".

Troise considera la sfida alla Vis Pesaro come un vero e proprio scontro salvezza: "Ho detto ai ragazzi che secondo me sarà, passatemi il concetto, una partita di categoria in tutti i sensi perché vedendo anche un po’ la proposta loro di quello che può essere dal punto di vista emotivo il derby, di quella che può essere la posta in palio, potrebbe essere una partita inizialmente anche molto sporca, molto aggressiva. Quindi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti. Sul discorso della classifica in questo momento noi dobbiamo essere bravi a rimanere con i piedi per terra, dobbiamo essere bravi a considerare che è un tour de force che è cominciato contro la Fermana. Quindi questa capacità che stiamo avendo e che abbiamo avuto la dobbiamo portare anche domani in campo". Non saranno della partita Capanni, Tofanari e Bouabre.