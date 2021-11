Doppia promozione per il derby col Ravenna: donne e amici di abbonati in curva entrano allo stadio con un solo euro

Il Rimini FC comunica che la prevendita dei tagliandi per la gara Rimini vs Ravenna in programma domenica 28/11 alle ore 14:30, sarà effettuata presso la biglietteria dello stadio “Romeo Neri”, in ottemperanza alle misure di sicurezza, nei seguenti giorni e orari: martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, infine domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 14:45.

In alternativa: Tabaccheria Pruccoli – Viale Vespucci 69 – Rimini (aperto sabato e domenica orario continuato), Tabaccheria Santarcangelo Eventi – Viale Pascoli 22 – Santarcangelo (aperto sabato orario continuato e domenica fino alle ore 12:45), online sul sito www.go2.it (da martedì 23/11 ore 14:00).

Doppia promozione per il derby di domenica prossima: le donne pagano 1 euro, così come un amico portato allo stadio da un abbonato in curva. Si ricorda che anche alla biglietteria dello stadio saranno applicati i diritti di prevendita. L’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Indicazioni per i ravennati

L’acquisto dei tagliandi per i tifosi ospiti sarà possibile solo in prevendita nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 06:00 alle ore 19:00 (orario continuato) presso il bar Revenge – Via Aldo Bozzi 5 – Ravenna (prezzo curva ovest ospiti € 7,00 + prevendita). In base alle disposizioni degli organi di sicurezza, i residenti nella provincia di Ravenna potranno acquistare il tagliando solo per il settore ospiti entro sabato alle ore 19:00 e non sarà possibile acquistare tagliandi online.

Si ricorda che l’accesso allo stadio è consentito solo ai possessori del Green Pass ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.