Primo annuncio dal calcio mercato per il Rimini, dal Cesena arriva un esperto difensore di categoria

In attesa dei prossimi movimenti di mercato, il Rimini annuncia il primo acquisto ufficiale dal calcio mercato. Il club del patron Rota ha firmato, con un contratto biennale, l’esperto difensore centrale Nicholas Allievi. Classe 1992, Allievi è nato a Varese dove ha mosso i suoi primi passi. Nell’ultima stagione ha avuto una parentesi anche a Cesena, dopo tanti anni di esperienza tra AlbinoLeffe, Feralpisalò, Juve Stabia e Como. Conta in carriera 224 presenze in serie C e 13 in B con due promozioni in serie cadetta con le maglie di Juve Stabia e Como. Nicholas Allievi ha sottoscritto con la società biancorossa un contratto sino al 30 giugno 2024.

Queste le sue prime parole in biancorosso: “Sono entusiasta di questa nuova avventura con il Rimini, la maglia a scacchi indossata è veramente bella, non vedo l’ora di cominciare, sono carico".