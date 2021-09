Calcio, il Rimini si sbarazza del Prato nell'esordio in campionato

Comincia nel migliore dei modi il campionato del Rimini. I biancorossi al Neri domenica pomeriggio piegano 3-0 il Prato grazie alla doppietta di Tomassini e al gol di Tanasa. Domenica prossima i ragazzi di Gaburro saranno impegnati sul campo della Bagnolese, per cercare il bis.

La partita

Dopo una buona partenza dei padroni di casa, al 22' il direttore di gara fischia un calcio di rigore per il Rimini, che Tomassini realizza. Al 37' Andreis, su cross di Contessa, manda fuori non di molto. Biancorossi che chiudono meritatamente in vantaggio la prima frazione. Occasione per i romagnoli al 50', con Gabbianelli che per pochissimo non riesce a cogliere il cross in area di Tonelli. 4 minuti più tardi Guida nega la gioia del gol a Tomassini, che aveva colpito di testa su suggerimento di Tonelli. Ma l'autore del gol riesce comunque a trovare la doppietta al minuto 68, spingendo in rete l'ottimo suggerimento del neo entrato Haveri. 6 minuti dopo il tris biancorosso, questa volta grazie al colpo di testa di Tanasa. Nel finale Ferretti cerca il gol da fuori area, mancando però il bersaglio. Dopo 5 minuti di recupero, il Rimini festeggia la sua prima vittoria del campionato 2021/22.