Calcio, il Rimini non si ferma: il rigore di Morra nel finale mette in ginocchio la Carrarese

Il Rimini non si ferma: la vittoria per 1-0 contro la Carrarese è l'undicesimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia. Una striscia clamorosa quella che sta centrando mister Troise, in grado di portare i biancorossi in zona playoff (nona posizione con 23 punti) dopo la pessima partenza con Raimondi e la pesante sconfitta subita nel match d'esordio (4-0) a Pontedera. Domenica pomeriggio al Neri la gara coi toscani comincia su ritmi bassi, la prima occasione è degli ospiti al 26' con Palmieri che in girata sfiora il palo. Poche le emozioni nella prima frazione che si conclude senza reti. Al 74' l'episodio che condiziona la gara: espulsione diretta a Della Latta, dopo una sbracciata a Lepri, a 10 minuti dal suo ingresso in campo. Il Rimini spinge e all'87' arriva l'altro episodio che decide la gara: rigore per i romagnoli dopo un fallo di mano di Imperiale su tocco di Delcarro. Dal dischetto Morra spiazza Bleve e regala i 3 punti ai biancorossi.