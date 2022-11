Il derby è del Rimini: la doppietta di Santini stende il Cesena, biancorossi agli ottavi di Coppa Italia

Il terzo impegno casalingo regala la vittoria al Rimini, dopo il pareggio con la Fermana e la sconfitta contro la Carrarese in campionato. I biancorossi battono 2-1 il Cesena grazie alla doppietta di Santini e tra due settimane giocheranno gli ottavi di Coppa Italia. In campionato invece i ragazzi di Gaburro saranno impegnati sabato pomeriggio a Pontedera, per ritrovare anche lì la vittoria.

La partita

Il Cesena fa la partita, la prima conclusipne è di Francesconi all'11', il suo tiro dal limite è facile preda di Galeotti. Al 19' proprio il classe 2004 Francesconi affossa Santini in area sulla battuta di un calcio d'angolo, Giaccaglia fischia rigore che lo stesso numero 29 trasforma spiazzando Lewis. Il direttore di gara espelle poi subito dopo Toscano per qualche parola di troppo nei suoi confronti. Il Cesena sfiora l'immediato pareggio con Stiven Shpendi, che raccoglie in area dopo l'uscita di Galeotti e costringe al salvataggio di testa Panelli. Grossissima chance sprecata da Rossetti al 35', che spara alto al volo un rigore in movimento. Ci prova poi Ferrante da fuori area al 44', ma la sua conclusione termina alle stelle.

Gli ospiti cercano il pareggio ma al primo affondo dei padroni di casa è 2-0: segna ancora Santini, che appoggia in rete da due passi su cross di Haveri. Al 57' accorcia le distanze Brambilla con un colpo di testa all'angolino su cross di Mercadante dalla sinistra. Il Cesena crede nella rimonta e continua a fare la partita, al 61' Francesconi al volo costringe Galeotti e metterci una pezza e rifugiarsi in tuffo in calcio d'angolo. All'81' ripartenza biancorossa col pallone che giunge a Eyango al limite dell'area, ma il numero 44 perde l'attimo per calciare in porta e sciupa l'occasione. Punizione di Ferrante all'85' da posizione angolata, conclusione potente ma centrale che l'estremo difensore di casa blocca. Quattro minuti di recupero, all'ultimo Galeotti è strepitoso su Udoh e il Rimini festeggia la qualificazio e agli ottavi di finale.