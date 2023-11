Calcio, altri 3 punti per il Rimini: il gol di Morra stende la Fermana

Seconda vittoria consecutiva per il Rimini, che sabato sera grazie a un gol di Morra nel primo tempo batte la Fermana, sempre più ultima in classifica. Si tratta del sesto risultato utile consecutivo in campionato per i romagnoli, che martedì sera saranno ospiti del Cesena per il derby degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C.

Occasione per il Rimini al 7', quando Lamesta al volo chiama Furlanetto al grande intervento. Al 25' Cernigoi dopo una ripartenza sfiora il vantaggio. La rete del vantaggio la sigla Morra al 35': il suo primo tentativo di testa è respinto dal portiere, poi però sulla ribattuta non fallisce. Al 42' gran giocata di Lamesta che va vicino al meritato 2-0, ma Furlanetto salva la Fermana. L'esterno d'attacco si vede negare la gioia del gol anche al 78' dal portiere ospite. Marchigiani pericolosi nei minuti finali con Tilli, ma Colombi e l'imprecisione ospite permettono ai biancorossi di portare a casa i 3 punti.