Il Rimini non riesce a battere l'Aquila Montevarchi, ma va comunque ai playoff: sarà sfida al Gubbio

Solo un misero 1-1 per il Rimini al Neri contro il Montevarchi, già ultimo in classifica e retrocesso in serie D, nell'ultimo turno di stagione regolare. I biancorossi chiudono il campionato con zero vittorie casalinghe nel girone di ritorno ma si qualificano ai playoff, vista la decima posizione in classifica e la miglior differenza reti con la Recanatese (che ha demolito 4-0 l'Ancona). Entrambe nel primo tempo le reti, a Santini risponde Perez nel finale di frazione. Ai playoff, che cominceranno domenica prossima, il Rimini sarà ospite del Gubbio, e per qualificarsi al turno successivo dovrà vincere entro il 90', non sono previsti infatti i tempi supplementari in caso di parità.

La partita

Si rendono pericolosi gli ospiti al 7' con un cross velenoso, ma Biondi anticipa l'avversario e mette in calcio d'angolo. Rispondono i biancorossi al 14' col destro al volo di Piscitella fuori non di molto. Al 32' sblocca la gara Santini con un bel destro rasoterra dal limite dell'area che si infila all'angolino alle spalle di Giusti. Ospiti che sfiorano il pareggio 6 minuti dopo, Chiti di testa mette fuori sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Occasione romagnola poi con Sandri che avanza e ci prova dal limite non inquadrando di poco lo specchio della porta. Il pareggio toscano arriva al minuto 44, segna Perez col destro sfruttando un lancio lungo e un'indecisione di Zaccagno in uscita.

Al 65' Chiti segna di testa ma la rete viene annullata per fuorigioco. Rimini sfortunato quando al 71' la girata mancina di Gabbianelli, deviata, colpisce la traversa.