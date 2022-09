Troppo Rimini per l'Olbia, i biancorossi continuano a vincere e convincere

Non si ferma più il Rimini. Dopo la vittoria di Chiavari, al "Neri" arriva il secondo successo consecutivo, ai danni dell'Olbia, ko 3-0 grazie alla doppietta di Santini e al gol di Vano. Un successo che porta i biancorossi a quota 7 punti in classifica, un bottino niente male dopo 4 giornate per una neopromossa. Sabato prossimo la trasferta contro la Lucchese, sconfitta di misura dal Fiorenzuola in questo turno di campionato.

La partita

I padroni di casa provano a fare la partita, Olbia che tenta di pungere in ripartenza. Al 13' ci prova Contini in diagonale, ma il pallone termina a lato. Un minuto dopo è il Rimini a rendersi pericoloso con Santini, ma Gelmi se la cava con un calcio d'angolo. Al 16' l'episodio che sblcoca la gara: rigore per fallo di Minala su Santini, che spiazza Gelmi e fa 1-0. Al 37' è 2-0: va a segno Vano con un gran sinistro da fuori dopo un recupero su Minala.

Il Rimini gestisce il vantaggio e trova il tris al minuto 56: il destro deviato di Santini finisce sotto l'incrocio. Rete che chiude virtualmente la gara, gli ospiti provano a riaprirla ma senza successo. La conclusione di Ragatzu all'83' non impensierisce Zaccagno, che respinge. Dopo 3 minuti aggiuntivi, l'arbitro decreta la vittoria del Rimini.